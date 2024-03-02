ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ, ХЕРСОНСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ, ХЕРСОНСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ, ХЕРСОНСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ
Зеленський про атаку Одеси: Затягування з поставками Україні систем ППО призводить до загибелі людей унаслідок російських повітряних атак
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У МЗС впевнені, що підтримка України зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах
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