Події

22:11 02.03.2024

ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ, ХЕРСОНСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

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ЗАГРОЗА БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, ЗАПОРІЗЬКОЇ, ХЕРСОНСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

 

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