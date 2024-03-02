Ворог спрямував на Одесу вісім ударних дронів, сім було збито

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, унаслідок влучання БПЛА в Одесі сталося обвалення під'їзду багатоповерхового житлового будинку, повідомляє командування Сил оборони півдня України в суботу.

"8 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одеську область. Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними Сил оборони півдня, один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району.

"Частину під'їзду з 18 квартир зруйновано, уже відомо про одну загиблу людину і 7 постраждалих, серед яких вагітна жінка і маленька дитина", - ідеться в повідомленні.

Триває пошуково-рятувальна операція, за попередніми даними під завалами можуть бути люди.