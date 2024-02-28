Події

21:43 28.02.2024

У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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