У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ
Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ
Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців
Зеленський і прем'єр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України
3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ
Президенти України та Сербії скоординували контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн
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