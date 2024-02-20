Українські перевізники розпочали акцію протесту в трьох пунктах на кордоні з Польщею

Українські перевізники розпочали акцію протесту в трьох пунктах пропуску (ПП) на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова громадської організації "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

За його словами, акція триватиме доти, доки протестувальники з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту з українського боку.

Як зазначив Дубик, в акції беруть участь представники трьох громадських організацій вантажних автоперевізників, які вимагають припинити блокаду кордону на польському боці та відновити нормальний рух транспорту.

"Учасники зупиняють польські вантажівки, які прибули з Польщі, на кілька годин, аналогічно тій затримці, з якою польські протестувальники пропускають українські вантажівки", - сказав Дубик. Водночас він зазначив, що учасники акції пропускають легкові автомобілі та автомобілі з гуманітарними вантажами.