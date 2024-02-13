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08:22 13.02.2024

За добу окупанти завдали 127 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, дві людини поранені, є руйнування

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За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 127 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, внаслідок обстрілу в Гуляйполі поранено місцевого мешканця, виникли пожежі, є руйнування, повідомляє обласна військова адміністрація у вівторок уранці.

"Уночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Унаслідок артилерійського удару поранено жителя міста, частково зруйновано житловий будинок, виникли пожежі. Загалом за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області", - сказано в телеграм-каналі ОВА.

За даними ОВА, 31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтаву і Лугівське.

По території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл припали 96 артобстрілів.

"Унаслідок артудару по Гуляйполю поранення дістав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #запорожская_область #обстрелы

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