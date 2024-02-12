ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СЕРІЮ ВИБУХІВ У ДНІПРІ
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СЕРІЮ ВИБУХІВ У ДНІПРІ
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СЕРІЮ ВИБУХІВ У ДНІПРІ
Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів
Каїр готовий призупинити дію мирного договору з Ізраїлем у разі порушення ізраїльською стороною військових протоколів до цього документа
Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, обстріляли з мінометів та артилерії майже 110 населених пунктів України
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