У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Для найбільш постраждалих територій може бути підвищено коефіцієнти компенсації за програмою "єВідновлення"
Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ
Окупанти за добу завдали п'ять ракетних і 63 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів
Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги
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