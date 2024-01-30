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20:05 30.01.2024

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИЧНОЇ ЗБРОЇ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

Теги: #ндс #черниговская_область #блокировка

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