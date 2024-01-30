У Київській області через падіння уламків ворожих БПЛА сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено адмінбудівлю та ангар
У Київській області через падіння уламків ворожих БПЛА сталася пожежа на території підприємства, пошкоджено адміністративну будівлю та ангар, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.
"Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО. Унаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Було пошкоджено адміністративну будівлю та ангар", - ідеться в його телеграмі.
За словами Кравченка, пожежу оперативно ліквідували.
Крім будівель, пошкоджено три автомобілі, зазначив він.
За попередніми даними, жертв і постраждалих серед населення немає.
Також голова ОВА зазначив, що оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.