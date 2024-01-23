Події

08:52 23.01.2024

Ранкові удари по Харкову було завдано Х-22

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Ранкові удари по Харкову було завдано Х-22

За попередніми даними, ворожі удари по Київському і Салтівському районах Харкова близько 4:00 і 7:20 у вівторок було завдано ракетами Х-22, станом на 8:45 відомо про двох загиблих і 13 поранених, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок ударів дві жінки загинули, щонайменше 13 осіб дістали поранення. Дані оновлюються. Зруйновано багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, іншу виключно цивільну інфраструктуру", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 3:40 ворог обстріляв Балаклію. Унаслідок цього пошкоджено навчальний заклад - двоповерхову будівлю частково зруйновано, адміністративну будівлю та два житлові будинки. Травм зазнали двоє людей (88-річний чоловік і 78-річна жінка), їхній стан оцінюють як середній.

 

 

 

Теги: #харків #ракетна_атака

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