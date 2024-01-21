Події

15:42 21.01.2024

У Кіровоградській області від ворожого обстрілу ніхто не постраждав, цивільні об'єкти не пошкоджено - ОВА

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У Кіровоградській області, яка в неділю зазнала ворожого обстрілу, постраждалих немає, цивільні об'єкти не пошкоджено.

"На щастя, постраждалих немає. Цивільні об'єкти не пошкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу", - написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович у телеграм-каналі.

Раніше в неділю Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетний удар у напрямку Кіровоградської області. Жителі регіону чули вибухи.

 

Теги: #кіровоградська_обл

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