Український павільйон з виставкою Deciding Your Tomorrow визнано найкращим павільйоном ВЕФ

Український павільйон в Українському домі в Давосі, де було представлено виставку Deciding Your Tomorrow, організовану Фондом Віктора Пінчука, визнано найкращим павільйоном Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за версією журналу POLITICO.

Видання вказало, що на виставці було представлено приголомшливу карту російських військових злочинів, а також три екрани, на яких транслювалися відеоролики TikTok українських блогерів про людей, які живуть своїм життям, знаходять радість, любов і моменти щастя, незважаючи на постійні погрози.

POLITICO додало, що український павільйон відрізнявся також якістю панелей і тим, що повністю керувався жінками, оскільки чоловікам воєнного віку не дозволяється залишати Україну.

Серед інших номінацій, зокрема, видання назвало найкращим виступом ВЕФ 2024 року промову нещодавно обраного президента Аргентини Хав'єра Мілея - полум'яний монолог про переваги капіталізму та вади соціалізму.

Як повідомлялося, 16-18 січня Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre спільно з Офісом президента України провели проект Deciding Your Tomorrow з нагоди ВЕФ у Давосі.

Проект Deciding Your Tomorrow включав виставкову зону та простір для дискусій та дебатів. Чотири сучасні українські художники зобразили Україну за допомогою серії захоплюючих відеопортретів та історій. На виставці було представлено оновлену карту та статистику російських військових злочинів в Україні, а також скільки життів українців забрала агресивна війна Росії.

Крім того, українські художники Ярема Малащук та Роман Хімей представили зворушливі портрети українських дітей, які були викрадені Росією та благополучно повернулися додому, щоб привернути увагу всього світу до систематичного військового злочину, який Росія вчиняє в Україні, та віддаючи повагу всім дітям в Україні, які живуть з ризиком бути забраними з дому.

Іншою частиною проекту Deciding Your Tomorrow стала триденна дискусійна програма, яка об'єднала світових мислителів, експертів та людей з України, щоб обговорити ключові аспекти захисту життя та свободи українців та підкреслити важливість того, що поставлено на карту в Україні. Серед спікерів, зокрема, були міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, музикант Святослав Вакарчук, професор економічного розвитку Гарвардського університету Рікардо Гаусман, президент ради Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, історик Сергій Плохій, виконавчий директор Roubini Macro Associates Нуріель Рубіні; заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон.

В українському павільйоні також з 15 по 18 жовтня працював Український дім, організований Фондом Пінчука, Horizon Capital та WNISEF. У його програмі була, зокрема, демонстрація бачення цифрової трансформації України – "Дія", "Мрія" та "Win-Win" з віце-прем'єром та головою Мінцифри Михайлом Федоровим, обговорення передачі заморожених активів РФ Україні із заступником голови ВП Ростиславом Шурмою, гендиректором Hermitage Capital Management Вільямом Браудером, старшим спеціалістом із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Ешем, дискусія з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Крім того, тему стійкості України в 2024 році обговорили інвестор і радник General Catalyst Тереза Карлсон, партнер-засновник Argentem Creek Partners Джон Паттон, гендиректор Датагруп-Воля Михайло Шелемба, а про інвестиційні можливості України та страхування ризиків поговорили Шурма з ОП, гендиректор Marsh McLennan Джон Дойл, керуючий директор з Європи та Кавказу ЄБРР Маттео Патроне та представник Citigroup Жюлі Монако.