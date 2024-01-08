FAA розпорядилося зупинити польоти лайнерів Boeing 737 MAX 9 після інциденту в Alaska Airlines

Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) розпорядилося тимчасово зупинити польоти літаків Boeing 737 MAX 9 у повітряному просторі США та їх експлуатацію американськими авіакомпаніями після п'ятничного інциденту з лайнером Alaska Airlines.

"FAA вимагає негайного проведення перевірки деяких літаків 737 MAX 9, перш ніж вони зможуть відновити польоти", - йдеться в заяві регулятора.

Рішення FAA стосуватиметься приблизно 171 літака Boeing Co.

Alaska Air Group повідомила минулої п'ятниці, що зупинить польоти всіх 65 літаків 737 MAX 9 зі свого парку. Таке ж рішення ухвалила United Airlines, у парку якої 79 таких лайнерів.

Як повідомлялося, літак Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда минулої п'ятниці після втрати частини фюзеляжу в повітрі на висоті близько 5 км. Ніхто з пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США також оголосила про початок розслідування інциденту.

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) повідомило агентству Bloomberg, що взяло до відома директиву FAA. Регулятор зазначив, що жодна європейська авіакомпанія не експлуатує літаки Boeing у конфігурації, до якої належить директива.

Британське управління цивільної авіації заявило, що таких літаків не зареєстровано і у Великій Британії. Регулятор зажадав від іноземних авіаперевізників провести необхідні перевірки літаків 737 MAX 9 перед польотами в повітряному просторі Британії.

Регулятори Китаю та Індії також повідомили, що місцеві компанії не мають літаків Boeing 737 MAX 9 у своїх парках.

Серед авіакомпаній, які призупинили польоти цих лайнерів, - панамська Copa Airlines SA, мексиканська Aeromexico, ісландська Icelandair, а також Turkish Airlines.