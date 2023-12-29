Кулеба: Я хотів би, щоб звуки вибухів в Україні були почуті у всьому світі, де обговорюється подальша підтримка і пишуть, що РФ готова до "переговорів"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдиною колективною відповіддю на атаки РФ по Україні має бути потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучного звуку вибухів. Я хотів би, щоб звуки вибухів в Україні були почуті у всьому світі. У всіх великих столицях, штабах і парламентах, де наразі обговорюється подальша підтримка України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" або про те, що Росія нібито готова до "переговорів". Ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія", - написав Кулеба в соцмережі X (Twitter).

Міністр наголосив, що єдиною колективною відповіддю може і має бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні.

"Тільки велика вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - заявив він.

Кулеба зазначив, що близько 110 російських ракет і численні безпілотники були використані для нанесення ударів по цивільному населенню України, зокрема, атак зазнали пологовий будинок, школи, лікарні, житлові будинки.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 158 засобів повітряного нападу; українські сили знищили 27 ударних БПЛА Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1740662540114264341