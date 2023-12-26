Події

13:29 26.12.2023

За останні 4 місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ - міністр оборони Великої Британії

1 хв читати
За останні 4 місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ - міністр оборони Великої Британії

Удари по російському флоту в Чорному морі показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі", - написав Шаппс у твіттері.

 

Теги: #шаппс_грант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 30.10.2023
Ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо союзників

Ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо союзників

13:12 28.09.2023
Умєров зустрівся з держсекретарем Великої Британії з питань оборони Шеппсом

Умєров зустрівся з держсекретарем Великої Британії з питань оборони Шеппсом

08:56 28.09.2023
Президент Зеленський зустрівся з держсекретарем з оборони Великої Британії Шаппсом

Президент Зеленський зустрівся з держсекретарем з оборони Великої Британії Шаппсом

23:49 24.09.2023
Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

14:12 31.08.2023
Новий міністр оборони Великої Британії заявив про намір продовжувати підтримувати Україну

Новий міністр оборони Великої Британії заявив про намір продовжувати підтримувати Україну

13:30 31.08.2023
Грант Шеппс став новим главою Міноборони Великої Британії

Грант Шеппс став новим главою Міноборони Великої Британії

11:23 31.08.2023
Новим міністром оборони Великої Британії може стати Грант Шеппс - ЗМІ

Новим міністром оборони Великої Британії може стати Грант Шеппс - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загибель 108 українських військових під Авдіївкою

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

ОСТАННЄ

СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині

Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування

Франція передала Україні другий пілотний корабель для допомоги в експорті зернових

У Київській області рятувальники ліквідували загоряння у двох церквах - ДСНС

Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутках валідаторів для оплати проїзду

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Мінкультури у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

РФ продовжує спроби створювати окремі військові сили на окупованих територіях України - ISW

У Києві проводять навчання з безпеки - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА