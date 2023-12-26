За останні 4 місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ - міністр оборони Великої Британії

Удари по російському флоту в Чорному морі показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі", - написав Шаппс у твіттері.