Події

13:27 16.12.2023

Помер емір Кувейту

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Емір Кувейту Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах пішов із життя у віці 86 років, повідомляє Associated Press (AP).

Він був 16-м еміром цієї країни з 29 вересня 2020 року.

Наприкінці листопада його відправили до лікарні, але причини госпіталізації не називали.

Тим часом державне телебачення Кувейту повідомило, що кронпринца Мішааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, молодшого брата еміра, який помер, оголошено новим еміром. Спадкоємний статус він отримав 8 жовтня 2020 року. Йому 83 роки, і він був найстаршим спадкоємним принцом у світі.

"Кабінет міністрів Кувейту назвав кронпринца, Його Високість шейха Мішааля (...) еміром Держави Кувейт", - ішлося в телевізійній заяві.

16-й емір народився 25 червня 1937 року в Ель-Кувейті, навчався у Великій Британії. Обіймав посади глави МВС, міністра оборони, заступника прем'єра. У 2006 році його оголосили спадкоємцем престолу династії ас-Сабах.

Джерело: https://apnews.com/

Теги: #кувейт

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