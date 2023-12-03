Події

07:29 03.12.2023

Украинские ракетчики за сутки атаковали два района сосредоточения сил противника - Генштаб

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Украинские ракетчики за сутки атаковали два района сосредоточения сил противника - Генштаб

Украинские ракетчики за сутки атаковали два района сосредоточения российских сил, а также нанесли удары по командному пункту и складам боеприпасов противника, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в воскресенье утром.

"Украинские ракетные войска в течение суток 2 декабря поразили два сосредоточения войск, вооружения и военной техники, один командный пункт, три склада боеприпасов и четыре артиллерийских систем противника", - подчеркивается в сводке, опубликованной на странице Генштаба в Фейсбук

Так же сообщается, что илами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

 

Теги: #сводка #генштаб_всу

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