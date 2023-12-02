Будівництво першої підземної школи в Харкові планують закінчити в січні наступного року - мер

Роботи з будівництва першої підземної школи в Харкові, в якій у дві зміни зможуть навчатися приблизно 900 дітей, планують завершити в січні 2024 року, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Розраховуємо, що в січні школу вже побудуємо", - цитує Терехова пресслужба Харківської міськради.

За його словами, у приміщеннях метро, переобладнаних для навчання дітей, зараз навчається понад 2 тис. дітей.

"У вересні, коли ми тільки запустили метрошколу, у нас було 800 учнів, а сьогодні там навчаються 2108 школярів. Попит дуже великий, але можливості метрополітену, на жаль, обмежені. Тому ми розпочали будівництво справжньої школи під землею", - сказав Терехов.