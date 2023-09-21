21 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 575 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 575 RUSSIAN AGRESSION

21 вересня в Україні та на планеті відзначають Міжнародний день миру.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кодрата.

Міжнародний день миру

Міжнародний день миру встановлено резолюцією Генасамблеї ООН від 30 листопада 1982 року. Спочатку відзначали у 3-й вівторок вересня; пізніше, резолюцією 55/282 від 7 вересня 2001 року Генеральна Асамблея ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день миру щорічно відзначатимуть 21 вересня.

Асамблея заявила, що День Миру відзначатиметься як день глобального припинення вогню і відмови від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватися припинення військових дій протягом цього дня.

Генеральна Асамблея закликала всі держави-члени ООН, регіональні та неурядові організації й окремих людей відповідним чином відзначати День, зокрема шляхом просвіти та інформування громадськості, і співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй.

У центральних установах Організації Об'єднаних Націй цей День щорічно розпочинається спеціальною церемонією біля Дзвона миру.

Дзвін Миру встановлений у західній частині саду, у дворі комплексу на газоні перед будівлею Секретаріату. Зазвичай о 10 год. 00 хв. за місцевим часом (14 год. 00 хв. за Гринвічем), Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, перш ніж вдарити в дзвін, виступає зі спеціальним зверненням і закликає народи всього світу замислитися на мить над значенням миру для всіх людей. Після хвилини мовчання Голова Ради Безпеки також виступає із заявою від імені членів Ради.

Ще цього дня:

1922 - Американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині;

1933 - У Лейпцигу розпочався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі Рейхстагу;

1940 - У Лондоні ухвалено рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 - Відкрито Львівський театр опери та балету;

1991 - На референдумі 99 % виборців проголосували за незалежність Вірменії;

1998 - На американському телебаченні транслювали запис допиту президента США Білла Клінтона у справі Моніки Левінські;

2000 - Американська співачка Барбара Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену;

2019 - Старт українського фестивалю "Comic Con Ukraine 2019" у Києві;

2022 - Президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби захопити Україну оголосив мобілізацію.

Церковне свято

День апостола від 70-ти Кодрата

Святий апостол Кодрат був одним із сімдесяти учнів Господа Ісуса Христа, які проповідували Євангеліє по всьому світу. Він народився в Анатолії в першому столітті і став єпископом Афін після мученицької смерті святого Публія.

Був високоосвіченим і талановитим письменником, який написав "Апологію" - твір на захист християнства перед імператором Адріаном. Він також є автором послання до Діогнета, яке вважається одним із найкращих зразків ранньохристиянської літератури.

Він був свідком хресної смерті Христа і Його воскресіння, і довго жив після цих подій, давши своє свідчення багатьом людям. За віру його переслідували, били камінням і помістили до в'язниці, де Кодрат помер від голоду.

Він перший із грецьких апологетів і один із найпочесніших святих православної церкви.

Іменини: Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.