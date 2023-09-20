Події

08:24 20.09.2023

ППО збила два БПЛА над Дніпропетровською областю

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ППО збила два БПЛА над Дніпропетровською областю

Українська ППО збила два БПЛА над Дніпропетровською областю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Знову під ударом російської армії - Нікопольщина. Агресор обстрілював районний центр, Красногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Добре спрацювали захисники неба з ПВК "Схід". Збили над областю два БПЛА ворога", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, внаслідок цих ворожих атак ніхто не постраждав.

Водночас пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, 2 автомобілі та лінії електропередачі. Наслідки атак уточнюють.

 

 

 

Теги: #днепропетровская #обстрелы

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