ППО збила два БПЛА над Дніпропетровською областю

Українська ППО збила два БПЛА над Дніпропетровською областю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Знову під ударом російської армії - Нікопольщина. Агресор обстрілював районний центр, Красногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Добре спрацювали захисники неба з ПВК "Схід". Збили над областю два БПЛА ворога", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, внаслідок цих ворожих атак ніхто не постраждав.

Водночас пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, 2 автомобілі та лінії електропередачі. Наслідки атак уточнюють.