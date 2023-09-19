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12:08 19.09.2023

Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

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Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ закликав союзників і далі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони і запевнив у рішучості партнерів і надалі підтримувати Україну.

"Я говорив це раніше, і я скажу це знову. ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. І ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними їй системами ППО", - сказав Остін, відкриваючи 15 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Очільник Пентагону також наголосив на важливості того, щоб Україна наразі отримала боєприпаси, необхідні для продовження боротьби, включно зі 155-міліметровими.

Окремо він відзначив коаліції всередині Контактної групи, які "ще більше зміцнюють здатність України пережити російську агресію".

"Я вдячний багатьом присутнім тут сьогодні друзям, включно з Данією, Естонією, Німеччиною, Люксембургом, Нідерландами та Польщею, за те, що вони виступили й очолили коаліції. Ці коаліції займаються конкретними завданнями, такими як танки Leopard, навчання F-16 і IT. А новини про їхню роботу ми почуємо сьогодні пізніше. І я з гордістю повідомляю, що Сполучені Штати доповнюють коаліцію з навчання на F-16 у США", - сказав Остін.

Міністр оборони запевнив, що партнери і союзники України з Контактної групи залишаться єдиними і твердими у своїй рішучості захищати Україну.

Теги: #рамштайн #остін

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