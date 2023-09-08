8 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 562 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 562 RUSSIAN AGRESSION

8 вересня відзначають Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії.

Православна церква - Різдво Пресвятої Богородиці. Ікони Софії Премудрості (Київської).

Католики святкують Різдво Діви Марії.

Міжнародний день грамотності

Міжнародний день грамотності було засновано ЮНЕСКО 1966 року за рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неписьменності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року, з метою нагадати про важливість грамотності в житті людей і суспільства та про необхідність зміцнення зусиль з її поширення. Дата святкування 8 вересня - день урочистого відкриття цієї конференції.

Головна мета Дня - активізувати зусилля міжнародного співтовариства щодо поширення грамотності, однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО, як інструменту розширення прав і можливостей окремих осіб, громад і спільнот.

Міжнародний день солідарності журналістів

Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі Міжнародної організації журналістів. За задумом депутатів конгресу, цього дня журналісти всіх країн і видань мають демонструвати світові свою згуртованість, особливо у справі захисту своїх прав.

Підставою для вибору дати Дня послужили трагічні події. 8 вересня 1943 року в Німеччині було страчено чехословацького журналіста, письменника-антифашиста Юліуса Фучика. 24 квітня 1942 року він був разом із шістьма іншими членами визвольного руху заарештований гестапо.

Юліус Фучик став відомим усьому світові своєю книжкою "Репортаж із зашморгом на шиї", написаною ним у катівнях празької в'язниці. Після його смерті книгу переклали 70 мовами світу, а з 1958 року день смерті Юліуса Фучика почали відзначати як Міжнародний день солідарності журналістів.

Ще цього дня:

1943 - Король Віктор Еммануїл III оголосив про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників;

1951 - У Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. СРСР у цій акції участі не брав, і досі Росія як його спадкоємиця формально перебувала у стані війни з Японією;

1952 - Вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Хемінгуея "Старий і море";

1989 - У Києві засновано Народний Рух України за перебудову;

1991 - У Києві зареєстровано найвищу температуру повітря 32 °C для цього дня року;

2005 - Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправив у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільнив із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського. Того ж дня В. Ющенко призначив виконувачем обов'язки прем'єр-міністра України Юрія Єханурова.

2005 - Російське ВАТ "Газпром" і німецькі концерни BASF AG і E.ON AG підписали в Берліні угоду про будівництво Північно-Європейського газопроводу (Північний потік) через акваторію Балтійського моря (в обхід України, Білорусі та країн Балтії).

Церковне свято

8 вересня за новим церковним календарем відзначають велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільш значущих свят, яке належить до дванадесятих.

Батьки Богородиці, Іоаким і Анна, не мали дітей понад 20 років. Вважалося, що так вони покарані Богом. Був випадок, коли Іоакиму навіть заборонили принести жертву на свято, тому чоловік пішов у пустелю. Там йому з'явився Янгол - він приніс звістку про швидке народження доньки. Про це Янгол сповістив і Анну.

Оскільки дитина була довгоочікуваною, то Анна і Іоаким дали обітницю присвятити дочку Господу. Дівчинку назвали Марією, і на третій рік ввели її в Єрусалимський храм, де вона виховувалася. Там її зустрів Захарія, майбутній батько Івана Хрестителя. У храмі дівчинка прожила до 12 років, за іншими джерелами до 14. Пізніше в подружжя Марії завдяки знаменню - розквітлому посоху - був обраний вдівець Йосип Обручник.

Свято Різдва Богородиці відзначають з кінця VI - початку VII століття. Відзначають його через 9 місяців після свята Зачаття Діви Марії.

Свято відзначають 8 вересня за новим церковним календарем (з 1 вересня 2023 року).

Іменини: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталя, Петро, Роман.