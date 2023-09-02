Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

Бізнесменові Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн,передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" із зали суду.

Також він має здати всі документи і не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть протягом п'яти днів.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки оголосила підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.