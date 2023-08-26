26 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 549 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 549 RUSSIAN AGRESSION

26 серпня у світі відзначають День подяки собаці, Міжнародну ніч кажанів.

В Україні - День авіації, у Фінляндії - День природи, у США - День рівності жінок, у Німеччині - фестиваль "Довга ніч Музеїв" у Берліні, в Аргентині - День акторів.

Православна церква відзначає церковне свято 26 серпня на честь християнського ченця Максима Сповідника і єпископа Тихона Задонського. Також цього дня віряни вшановують Страсну ікону Богоматері. Ця ікона молиться про захист від пожеж, стихійних лих і хвороб, а також про зцілення людей із психічними захворюваннями.

День авіації України

День авіації України відзначається в останню суботу серпня.

27 серпня Україна відзначає День авіації. Це свято присвячене як цивільній, так і військовій авіації, яка захищає наш спокійний сон під час війни. У день авіації заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, а також студентів льотних шкіл і авіаучилищ.

День авіації України заснований незабаром після здобуття незалежності, 16 серпня 1993 року. Леонід Кравчук призначив свято на останню суботу серпня. У 1996 році президент підписав новий указ, який об'єднав дні військової та цивільної авіації. Дата Дня авіації також випадала на останню суботу літа.

День подяки собаці

Ця дата з'явилася 2004 року в США як Національний день собаки, завдяки ініціативі експерта зі способу життя домашніх тварин Колін Пейдж. Поступово свято почали відзначати і за межами Сполучених Штатів, і воно набуло міжнародного значення, хоча і не має офіційних статусів.

Відзначають його усі собаківники, а також любителі домашніх тварин, які віддають перевагу саме собакам.

Міжнародна ніч кажанів

У останні повні вихідні серпня у світі відзначається одне з найбільш незвичних природоохоронних свят - Ніч кажанів, або ж Міжнародна ніч рукокрилих. Головна його мета - привернути увагу громадськості до проблем кажанів та їхньої охорони, а також розвінчати міфи навколо цих тварин, перед якими багато людей відчувають невиправданий забобонний страх.

День рівності жінок у США

Щорічно 26 серпня американці відзначають День рівності жінок, який запровадили і вперше відзначали 1971 року.

Але шлях до заснування Дня рівності жінок почався ще в середині 19 століття. На конференції з прав жінок у Сенека-Фолсі 1848 року зібралася група ентузіастів і проголосила, що "усі чоловіки і жінки створені рівними", і що "творець наділив їх певними невідчужуваними правами".

Ще цього дня:

1907 - Закутий у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд;

1918 - Волт Дісней підробив свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1926 - У Королівстві Італія створено футбольний клуб "Фіорентина";

1939 - У Римі відбувся II Великий збір Українських націоналістів, який ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1945 - Українська РСР ратифікувала Статут ООН;

1972 - У Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив теракт проти ізраїльських спортсменів;

1991 - Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Іменини: Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Іполит, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Парамон, Серафим, Тихон, Яків.