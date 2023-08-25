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06:57 25.08.2023

25 серпня: Яке сьогодні свято

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25 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 548 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 548 RUSSIAN AGRESSION

25 серпня у світі відзначають День примирливого поцілунку.

У Бразилії - День солдата, у Німеччині - Свято на Музейній набережній у Франкфурті-на-Майні, у Франції - День визволення.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Аникити і Фотія.

День "Поцілуємося і помиримося"

25 серпня у світі відзначають День примирливого поцілунку, який для багатьох може стати знаковим, якщо вони дослухаються до заклику, який дав святу назву День "Поцілуємося і помиримося".

Ініціатори свята пропонують згадати і про те, що поцілунок може мати не лише прояв ніжних почуттів, бути знаком вітання, а й відігравати роль вкрай ефективного засобу примирення під час сварки, конфлікту. У такому разі поцілунок схожий на рукостискання, але відрізняється від нього тим, що нерозповсюджений так широко щодо будь-якої людини.

Ще цього дня:

1912 - У Республіці Китай засновано партію Гоміндан ("партія народної держави");

1929 - Дирижабль "Граф Цепелін", що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско;

1933 - Домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн;

1964 - Радянського дисидента, українця Петра Григоренка було позбавлено звання генерал-майора;

1991 - Під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Аникити і Фотія, які доводилися один одному дядьком і племінником. Аникита був військовим сановником у Нікомідії за часів імператора Діоклетіана (кінець 3 - початок 4 століть), але одного разу виступив проти свого правителя - коли той виставив на міській площі знаряддя страти для залякування християн. Розгніваний імператор наказав піддати сановника тортурам, а потім кинути на поталу диким звірам; але випущений лев, замість того, щоб розтерзати мученика, почав пеститися до нього.

Аникиту намагалися стратити у різний спосіб, але щоразу Господь рятував його. Зрештою імператор наказав розпалити величезну піч і стратити в ній мучеників. Безліч християн, натхненні подвигами святих родичів, самі зробили крок у жерло і загинули з молитвою на вустах. Аникита і Фотій теж померли, але тіла їхні не постраждали від вогню. Побачивши це диво, багато язичників увірували в Христа.

Іменини: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Теги: #25серпня
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