Посол Корнійчук: рішення щодо призупинення безвізу з Ізраїлем буде у найближчі дні

Уряд України прийме остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з Державою Ізраїль у найближчі дні. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі місцевому радіо.

«Якщо уряд України прийме рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія, направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не прийнято, але буде прийнято у найближчі дні», - сказав він.

Посол нагадав, що така ініціатива почала розглядатися після різкого збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю.

«Наші біженці мають проблеми від самого початку російської агресії. Коли наші біженці, головно жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю, а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках прихистку, то перше з чим вони стикаються – у них забирають паспорт, довго утримують у аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після чого близько 10% українців відмовляють у в’їзді. Це неприйнятно! Окрім того, Ізраїль став єдиною країною, яка від початку війни Росії проти України ввела електронні візи для українців!» - зазначив очільник диппредставництва.

При цьому він додав: «Я висловлюю позицію української влади. Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми і його вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо буде стояти питання за мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення по мені немає. Обов’язок уряду України – піклуватися про своїх людей і не дозволяти утиски прав українців», - підсумував посол.