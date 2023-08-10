10 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 533 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 533 RUSSIAN AGRESSION

10 серпня відзначають Міжнародний день біодизеля, Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінга.

В Еквадорі - День незалежності, в Італії - День святого Лаврентія, День військово-повітряних сил Аргентини, День винороба в Чилі, День вогню в Латвії. У США - День гаражного розпродажу, День десерту S'mores, День штату Міссурі, Національний день "Полюбіть свого собаку", Урочистості на честь Сан Лоренцо в Іспанії, День шахтаря в Чилі, Національний день ветеранів в Індонезії.

Цього дня, 1675 року, було закладено перший камінь у фундамент Грінвічської обсерваторії, а в 1793 році Лувр уперше відкрився для публіки як національний художній музей.

Православна церква вшановує святих Прохора і Пармена.

Католицька церква вшановує пам'ять Святого Лаврентія.

Міжнародний день біодизеля

Мета свята - зосередити увагу на поновлюваних, а не викопних видах палива, а також на честь дня проведення дослідницьких експериментів сера Рудольфа Дизеля, який 1893 року запустив свій двигун.

Одного разу він припустив, що в майбутньому подібні двигуни могли б працювати на рослинних оліях. Багато хто вважає, що Дизель розробив свій двигун таким чином, щоб він міг працювати на арахісовій олії, але насправді, через технічні характеристики, він не міг на ній працювати.

День святого Лаврентія

Святий Лаврентій був одним із семи дияконів стародавнього Риму, яких було піддано болісним тортурам і релігійним переслідуванням за наказом римського імператора Валеріана 258 року. Під час його правління було заборонено влаштовувати збори і зустрічі християнських вірян, а також виявляти неповагу до обрядів і традицій язичників. Безліч священиків і єпископів було засуджено до смерті, а християни, які належали до дворянства або до парламенту, були позбавлені свого майна і вислані.

Святий Лаврентій співпрацював із Папою Сікстом II, який першим постраждав від гонінь імператора, допомагав йому під час підготовки до різних обрядів, був відповідальним за майно церкви, а також дбав про незаможних. Після смерті Папи префект Риму зажадав від Лаврентія передати йому всі багатства і скарби церкви через три дні. Без зволікання Лаврентій організував розподіл церковної власності серед бідних, щоб запобігти несправедливому захопленню.

Ще цього дня:

1913 - Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією та Грецією;

1919 - Запорізька група Армії УНР звільнила від більшовиків Вінницю;

1966 - У США зупинили випуск банкноти 2 долари;

1995 - Українка Інеса Кравець встановила в Ґетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку - 15 м 50 см;

2012 - Набрав чинності антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2016 - ФСБ Росії заявила про затримання "групи громадян України", які нібито готували теракти в окупованому Криму, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури та життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки. Володимир Путін заявив, що Україна переходить до терору. Петро Порошенко відкинув усі звинувачення, заявивши, що "ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України". Наступного дня, 11 серпня, Рада Безпеки ООН (за винятком Росії) підтримала Україну. Президент США Обама не прийняв російської версії подій і запропонував Путіну сконцентруватися на виконанні Росією Мінських угод.

Церковне свято

Цього дня православні поминають апостолів від сімдесяти, обраних учнями Ісуса Христа серед семи дияконів. Історія така: дванадцять апостолів скликали своїх учнів і веліли обрати сімох осіб, які б опікувалися вирішенням побутових питань, дбали про щоденні потреби, роздавали милостиню стражденним - для того, щоб самі апостоли могли приділяти більше уваги поширенню слова Божого. Обрано було Стефана, Пилипа, Никанора, Тимона, Миколу, Прохора і Пармена. На честь останніх двох отримало назву народне свято.

За переказами, Прохор був супутником апостола Петра, а згодом став єпископом Нікомедії і постраждав за Христа в Антіохії. Щодо Пармена, то його життя свідчить: він з особливою ретельністю виконував доручення апостолів і служив під час трапез, але помер ще до того, як учні Христа покинули Єрусалим. Утім, існує й інша версія: начебто Пармен проповідував Євангеліє в Македонії і закінчив життя мученицькою смертю за часів імператора Траяна.

Іменини: Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан.