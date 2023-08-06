6 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 529 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 529 RUSSIAN AGRESSION

6 серпня відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

В Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України.

В Аргентині - День дитини, в Японії - Хіросімська меморіальна церемонія миру. Ямайка святкує День незалежності.

Цього дня 1806 року Священна Римська імперія припинила своє існування, 1889 року було проведено останній боксерський бій без рукавичок, а в 1991 році з'явився перший інтернет-сервер.

Католицька церква відзначає свято Преображення Господнього.

Православна церква вшановує пам'ять святих Бориса і Гліба.

День Повітряних Сил Збройних Сил України

Професійне свято щороку випадає на першу неділю серпня. Було започатковано 2007 року президентом України після скасування дня Військ Протиповітряної оборони. Ці війська на території сучасної України з'явилися ще 1917 року, а перші навчальні заклади в Києві, Харкові, Полтаві, Чугуєві,Чернігові та Луганську почали відкриватися вже з 1930 року.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

День Хіросіми, відомий ще й як Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, відзначається щорічно 6 серпня.

Міжнародний день "Лікарі миру за мир"

"Лікарі миру за мир" - міжнародний день, запропонований організацією "Лікарі світу за запобігання ядерній війні". Його відзначають у річницю страшної трагедії - дня бомбардування японського міста Хіросіма 6 серпня 1945 року.

Ось уже понад 70 років, щороку 6 серпня о 8 годині 15 хвилин ранку японське місто Хіросіма завмирає у хвилині мовчання. Склавши руки біля грудей і нахиливши голови, літні та молоді японці думають про той день - 6 серпня 1945 року, коли на мирне місто було скинуто атомну бомбу. Також цього дня відбуваються пам'ятні заходи в хіросімському Парку Миру, де горить вічний вогонь перед пам'ятником жертвам бомбардування.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святих Бориса і Гліба (у хрещенні Романа і Давида). Вони були князями, синами великого князя Володимира Святославовича. Бориса і Гліба вбив їхній єдинокровний брат Святополк Окаянний у боротьбі за владу після смерті батька. За церковним переказом, на такий вчинок Святополка штовхнув диявол.

Свято Преображення Господнього у західних християн

6 серпня Католицька церква святкує Преображення Господнє - таємниче преображення, описане в Євангеліях, явлення Божественної величі та слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви.

Преображенням на горі Фавор Господь Ісус Христос показав учням Славу Свого Божества для того, щоб вони під час Його прийдешніх страждань і Хресної смерті не похитнулися у вірі в Нього - Єдинородного Сина Божого.

Іменини: Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.