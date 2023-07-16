16 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 508 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 508 RUSSIAN AGRESSION

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет, День бухгалтера, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

У Грузії - Гергетоба або День духовної любові, у Франції - День пам'яті жертв Голокосту, в Японії - День моря.

Ще сьогодні - Міжнародний день змій; 1054 року стався остаточний розкол християнської церкви - на римо-католицьку і православну; 1790 року Конгрес США ухвалив виділити спеціальну територію для будівництва нової столиці країни - Вашингтона;

Католицька церква - День Пресвятої Діви Марії з гори Кармель.

Православна церква - Мокій і Марк, Стожари.

Декларація про державний суверенітет

Декларація про державний суверенітет - один із найважливіших документів в історії державності України.

Сьогодні ми відзначаємо цей день в умовах повномасштабної війни, коли українці змушені боронити власний суверенітет і територіальну цілісність, боротися за свободу і незалежність.

16 липня 1990 року вважається "кануном" української незалежності. Декларація про державний суверенітет була головним підготовчим актом до проголошення незалежності.

Саме в цей період на території Радянського Союзу відбувався парад суверенітетів, коли республіки одна за одною заявляли про вихід із СРСР.

За декларацію про державний суверенітет проголосували 355 депутатів, проти - 4.

День бухгалтера

Щорічно 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера, який з 2018 року має нову назву - День бухгалтера та аудитора. Дата свята була обрана у зв'язку з ухваленням 16 липня 1999 року Закону України № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

Відповідно до Закону, метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для схвалення рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

З огляду на значний внесок працівників бухгалтерських служб та аудиторів у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки, Указом Президента України №662/2004 від 18 червня 2004 року День бухгалтера було офіційно засновано, і дата його святкування встановлена на 16 липня. А Указом Президента №103/2018 від 20 квітня 2018 року про внесення змін до цього документа свято стало іменуватися - День бухгалтера та аудитора.

Офіційне затвердження свята дало змогу підняти престиж професії, а отже, змусило представників державної влади по-новому поглянути на фахівців-бухгалтерів. Разом із тим, це дало змогу усвідомити, що бухгалтерській облік - це не лише податкова звітність, а й основа для прийняття управлінських рішень.

Ще цього дня:

1909 - Засновано компанію "Audi";

1912 - У Києві відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;

1917 - Ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;

1938 - Архієпископське послання Собору єпископів Автокефальної православної церкви в Польській республіці (майже повністю вилучене поліцією), душпастирський лист Андрія (Шептицького) через знищення понад 100 православних церков Підляшшя і Холмщини;

1938 - Біля Ваймара в Третьому Рейху нацисти відкрили концтабір Бухенвальд;

1945 - США підірвали першу у світі атомну бомбу на випробуваннях "Трініті";

1951 - Опубліковано повість Дж. Селінджера "Ловець у житі".

1965 - Відкрито тунель під Монбланом, що зв'язав транспортним сполученням Францію та Італію;

1990 - Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;

2010 - В Одесі відбулося відкриття Першого Одеського міжнародного кінофестивалю;

2010 - Акція "Прапор - на вершину!" - присвячена 20-річчю прийняття Декларації про державний суверенітет України;

2019 - Набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Церковне свято

Мокій і Марк, яких вшановують цього дня, жили за часів імператора Максиміана і були вірними християнами. Під час гонінь язичники їх схопили і намагалися змусити поклонятися ідолам. Існує переказ, що коли святих вели до жертовника, перед ними та їхніми стражниками вийшла маленька дитина і стала заважати йти. За це язичники жорстоко побили невинне дитя. Мокій і Марк, які побачили це, ще більше зміцнилися в рішенні не поклонятися ідолам. За це їх стратили, обезголовивши мечем.

Ще одна назва цього свята - Стожари. Так люди іменували скупчення Плеяди в сузір'ї Тельця. Його поява на небі віщувала мисливцям удачу; якщо ж його видно не було - до лісу не варто було й вирушати, все одно повернешся ні з чим.

Іменини: Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Пилип, Фома.