Зеленский обсудил с чешским премьером совместное производство вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой как поставки вооружений, так и их совместное производство.

«Мы уделили значительное внимание, разумеется, оборонительным вопросам. Спасибо за понимание наших потребностей, в частности в снарядах и артиллерии, в бронетехнике, а также в работе по системам противовоздушной обороны. Мы ясно осознаем, что в оборонной поддержке чешское лидерство не уступает другим странам. Мы подробно говорили сегодня не только о поставках, но и о новом производстве, и это очень важно», - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским премьером.

По его словам, в пятницу в Праге был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии и Министерством стратегической промышленности Украины

Также, по его словам, «мы понимаем, что в восстановлении Украины, в трансформации нашего государства, в развитии нашей инфраструктуры, будет активно участвовать чешский бизнес, а это и экономический рост, и рабочие места, и будущий социальный прогресс для наших стран».

«Отдельно я хочу поблагодарить вас за поддержку наших людей и абсолютно всех украинцев, наших переселенцев, получивших в вашей стране защиту от этой трагедии, от российского террора», - сказал Зеленский.