У Чорному морі перебувають шість ракетоносіїв, загальний залп 22 "Калібри" - ВМС ЗСУ

Станом на 10:40 четверга в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп може досягати 22 ракет, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою прохід здійснили до Азовського моря - 17 суден, з них одне рухалося в напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – вісім суден, із них одне також рухалося в напрямку Босфору.