1 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 493 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 493 RUSSIAN AGRESSION

1 липня відзначають Всесвітній день боротьби проти бідності, Міжнародний день кооперативів, Всесвітній день архітектури, Міжнародний день анекдоту та Міжнародний день реггі.

Ще сьогодні в Україні - День державного реєстратора, День слідства і День архітектури, у Вірменії - День працівників прокуратури, День Канади, День податківця в Киргизстані, День утворення Комуністичної партії Китаю, у Болгарії - свято Джулая.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула.

Міжнародний день кооперативів

Кожну першу суботу липня відзначається Міжнародний день кооперативів, встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 16 грудня 1992 року.

День святкування збігається з уже наявним Міжнародним днем кооперативів Міжнародного кооперативного альянсу, який відзначають із 1923 року. Сам же Міжнародний кооперативний альянс - об'єднання організацій, що налічує 760 мільйонів членів кооперативів у 100 країнах.

Ще цього дня:

1911 - Польський біохімік Казимир Функ уперше використав слово "вітамін";

1936 - У Нью-Йорку вперше вийшов роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";

1946 - Проведено перше післявоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 - У Торонто (Канада) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1976 - Василь Романюк - майбутній Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир - відмовився від радянського громадянства;

1989 - У Києві створено Народний рух України;

1997 - Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки;

2013 - Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.

2014 - Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Церковне свято

1 липня - день пам'яті мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Жили ці святі в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Святий Леонтій очолював імператорське військо в місті Триполі.

У Тріполі тоді начальником був Веспасіан, який ненавидів християн. Щоб схопити Леонтія, він направив до міста сенатора Адріана із майбутнім мучеником Іпатієм. Іпатій у дорозі сильно захворів і побачив уві сні ангела, який наказав йому звернутися з молитвою до Бога. Прокинувшись, Іпатій разом із загоном тричі помолився, і хвороба пішла. Тоді він разом із молодим воїном Феодулом повірили в Христа і пішли таємно шукати Леонтія.

У місті їх зустрів незнайомець, а це й був Леонтій, який запропонував залишитися в нього з ночівлею. Почали вони просити його розповісти їм про Бога. А потім ще й захотіли хреститися.

До міста дійшов і загін на чолі з сенатором Адріаном. Дізнався він, що Феодул з Іпатієм прийняли християнство, розсердився і наказав публічно відмовитися від Бога. Але вони відмовилися. Після жорстоких тортур усіх трьох стратили.

Іменини: Олександр, Василь, Віктор, Іпатій, Леонтій, Никанор, Сергій, Феодул.