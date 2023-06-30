30 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 492 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 492 RUSSIAN AGRESSION

30 червня відзначають Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму.

Ще сьогодні в Україні - День арбітражного керуючого, День Незалежності Демократичної республіки Конго, у Швейцарії - Джазовий фестиваль у Монтре, у Великій Британії - фестиваль на честь леді Годіви.

Православна церква вшановує пам'ять трьох братів-мучеників - Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Міжнародний день парламентаризму

30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму. Він встановлений 2018 року рішенням Генеральної Асамблеї ООН на згадку про першу міжнародну конференцію Міжпарламентського союзу (МПС), яка відбулася цього дня в 1889 році. Ця глобальна організація парламентів різних країн, що існує донині, покликана вдосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі, наголошуючи на його важливості у справі поліпшення життя людей.

Згідно з історією розвитку парламентаризму, найстарішим парламентом заведено вважати заснований у 10 столітті ісландський Альтинг, хоча різні форми представництва існували ще й за епохи Стародавнього світу. Зараз існує дві форми цього представницького органу законодавчої влади: однопалатні та двопалатні парламенти. За даними ООН, із 193 держав-членів ООН у 79 країнах діє двопалатна система, а в 114 країнах - однопалатна. Таким чином, наявні у світі 272 палати налічують близько 46 000 членів. При цьому 26,2% членів парламентів світу - жінки, а 28,1% членів парламентів світу молодше 45 років.

Всесвітній день соціальних мереж

Соціальні мережі - це онлайн платформи, які дають змогу ділитися думками, ідеями та інформацією шляхом створення віртуальних спільнот. Завдяки соцмережам ми завжди на зв'язку з людьми, спілкування з якими для нас важливе. Існує чимало думок щодо позитивного та негативного впливу соціальних мереж, проте немає сумнівів у тому, що лише за кілька десятиліть завдяки цьому явищу комунікація та інші сфери людського життя зазнали вражаючих змін. Тож 2010 року за ініціативи однієї з медіа-компаній США з'явилося особливе свято - Всесвітній день соціальних мереж, яке відтоді щороку відзначають 30 червня.

Міжнародний день астероїда

Міжнародний день астероїда проголошено в резолюції Генасамблеї ООН від 6 грудня 2016 року, з "метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами".

Це космічне свято вирішено відзначати щорічно на міжнародному рівні 30 червня - у річницю "Тунгуського феномена над Сибіром". Цього дня 1908 року сталася масштабна астероїдна катастрофа - із Землею зіткнувся Тунгуський метеорит. Вибухову хвилю, схожу за потужністю на вибух водневої бомби, зафіксували вчені різних країн, на території 2000 кв. кілометрів були повалені дерева, загинули тварини, постраждали люди. Однак, дослідники, науковці та ентузіасти досі не дійшли єдиної думки щодо цієї події.

Ініціатива ж заснування нової дати належить Асоціації дослідників космосу і підтримана Комітетом з використання космічного простору в мирних цілях. А головні ідеологи Дня - рок-музикант, гітарист гурту Queen і астрофізик Браян Мей та режисер Гріг Ріхтерс. Їхня співпраця почалася в лютому 2014 року, коли Браян Мей написав музичний супровід для фільму-катастрофи Ріхтерса про падіння великого астероїда на Лондон. У результаті й народилася ідея про створення Дня астероїда.

Ще цього дня:

1908 - У Східному Сибіру в басейні річки Підкам'яна Тунгуска впав і вибухнув так званий "Тунгуський метеорит";

1910 - Закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;

1913 - Почалася Друга балканська війна.

1934 - "Ніч довгих ножів" - лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.);

1940 - За наказом Герінга почалася повітряна блокада Великої Британії;

1941 - Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави і створили Українське Державне Правління під керівництвом Ярослава Стецька;

1947 - У Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 - Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін із "Bell Laboratories" оголосили про створення транзистора;

1988 - За непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 - У Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 - Ухвалено закон про розподіл повноважень між державними органами України та Автономною Республікою Крим;

2013 - Розпочався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 - Росія залишила захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку Росії це було оголошено як "жест доброї волі", а насправді, це чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Церковне свято

Цього дня церква відзначає пам'ять трьох братів - Мануїла, Савела та Ісмаїла. За переказами, вони походили з родини знатного перса-язичника, а їхня мати була християнкою. Вона виховала синів у своїй вірі. У зрілому віці братів відправили до Риму до імператора Юліана для ведення переговорів. Посланців добре прийняли, але коли вони відмовилися брати участь у язичницькому святі, це викликало гнів правителя. Він наказав братам зректися віри, але вони відмовилися. Тоді Мануїла, Савела та Ісмаїла піддали тортурам і, врешті-решт, обезголовили. Шанування братів-мучеників почалося незабаром після їхньої смерті.

Іменини: Іммануїл, Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Максим, Микита, Савелій.