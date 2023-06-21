Події

10:32 21.06.2023

Вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури - голова Держтуризму

2 хв читати
Вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури - голова Держтуризму

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявляє, що вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури.

"Наприклад, щодо того ж Китаю, у мене були зустрічі з найбільшими туроператорами цієї країни, які відновили туризм до Європи після COVID-19. Зараз вони активно працюють на цьому ринку. Безумовно, інтерес до України як туристичної дестинації у них великий. Ми маємо домовленості про різні промотури, привезення сюди туроператорів на roadshow, але це буде залежати від геополітичного контексту - чи залишиться Китай відносно нейтральним, чи навпаки - підтримає Росію, і тоді ситуацію змінить загалом", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як сьогоднішній геополітичний контекст у майбутньому вплине на вектори розвитку українського туризму.

Стосовно Саудівської Аравії чиновниця висловила сподівання, що відносини між країнами залишаться хорошими й Україна зможе відновити туристичні потоки з цього ринку.

"Але важливими для нас завжди були й будуть європейські та північноамериканські ринки - це наші базові туристичні ринки, з якими ми просто не могли активно працювати останніми роками - спочатку через COVID-19, а потім через війну. Та наразі пізнаваність України у світі шалена. І це дало нам змогу домовитися про співпрацю з європейськими асоціаціями туроператорів. Як тільки стане можливим, ми зробимо для них великий промотур Україною. Ми будемо працювати зі всіма", - розповіла вона.

На запитання, чи має намір Держтуризму налагоджувати співпрацю з Південною Америкою, Олеськів заявила, що якщо говорити про масового туриста з цих країн, то про це поки що рано говорити.

"Ми поки що з цим узагалі не працювали. Давайте ми поки що хоча б розберемося з трьома такими напрямками, які нам більш-менш зрозумілі - це Європа, Північна Америка і країни Арабської затоки", - додала вона.

Серед іншого на запитання, які країни матимуть табу від Держтуризму після завершення війни, Олеськів констатувала, що це буде Білорусь.

"Ще рік тому мені вірилось у те, що, можливо, білоруси захочуть змінити ситуацію всередині своєї країни, але за рік ми не побачили змін. Хоча я не полишаю віри в те, що Білорусь буде вільною. Зараз багато громадян цієї країни воюють на боці України, багато виїхали до Польщі. Вони розуміють, що без вільної України не буде вільної Білорусі. Будемо сподіватися, що після нашої перемоги буде зміна влади там, і тоді впевнена, що туризм із цією країною відновиться швидко", - підсумувала вона.

Теги: #туризм #олеськів #вектори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 21.06.2023
Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

11:04 21.06.2023
Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

09:55 21.06.2023
Близько чверті "туристичних магнітів" України або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені - голова Держтуризму

Близько чверті "туристичних магнітів" України або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені - голова Держтуризму

17:49 13.06.2023
Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни - голова Держтуризму Олеськів

Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни - голова Держтуризму Олеськів

12:12 25.05.2023
Оновлено обмеження та дозволи на подорожі Україною - ДАРТ

Оновлено обмеження та дозволи на подорожі Україною - ДАРТ

12:57 12.05.2023
Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

16:04 26.04.2023
Туризм у зоні ЧАЕС до кінця війни не відновлюватимуть - глава Мінприроди

Туризм у зоні ЧАЕС до кінця війни не відновлюватимуть - глава Мінприроди

13:00 24.04.2023
На Biennale Architettura 2023 нам важливо говорити про візію майбутньої відбудови України - голова Держтуризму

На Biennale Architettura 2023 нам важливо говорити про візію майбутньої відбудови України - голова Держтуризму

11:38 06.04.2023
Київ у 2022 році відвідали 270 тис. туристів

Київ у 2022 році відвідали 270 тис. туристів

14:57 27.03.2023
Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

"Укренерго" ліквідовує наслідки аварійної ситуації у високовольтних мережах, що призвела до відключення світла в Києві та області

Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

На Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області тривають особливо важкі бої

Близько чверті "туристичних магнітів" України або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені - голова Держтуризму

ОСТАННЄ

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

"Укренерго" ліквідовує наслідки аварійної ситуації у високовольтних мережах, що призвела до відключення світла в Києві та області

Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі - Hotel Matrix

Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

У Києві для ліквідації наслідків негоди було залучено 106 працівників гідрослужб, 12 мотопомп, 2 гідромонітори та іншу техніку

На Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області тривають особливо важкі бої

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку - речник Генштабу

Російські військові 72 рази обстріляла Херсонщину, двоє людей загинули, вісім поранених

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мешканку Вовчанська

У Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях загроза БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА