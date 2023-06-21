Вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури - голова Держтуризму

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявляє, що вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури.

"Наприклад, щодо того ж Китаю, у мене були зустрічі з найбільшими туроператорами цієї країни, які відновили туризм до Європи після COVID-19. Зараз вони активно працюють на цьому ринку. Безумовно, інтерес до України як туристичної дестинації у них великий. Ми маємо домовленості про різні промотури, привезення сюди туроператорів на roadshow, але це буде залежати від геополітичного контексту - чи залишиться Китай відносно нейтральним, чи навпаки - підтримає Росію, і тоді ситуацію змінить загалом", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як сьогоднішній геополітичний контекст у майбутньому вплине на вектори розвитку українського туризму.

Стосовно Саудівської Аравії чиновниця висловила сподівання, що відносини між країнами залишаться хорошими й Україна зможе відновити туристичні потоки з цього ринку.

"Але важливими для нас завжди були й будуть європейські та північноамериканські ринки - це наші базові туристичні ринки, з якими ми просто не могли активно працювати останніми роками - спочатку через COVID-19, а потім через війну. Та наразі пізнаваність України у світі шалена. І це дало нам змогу домовитися про співпрацю з європейськими асоціаціями туроператорів. Як тільки стане можливим, ми зробимо для них великий промотур Україною. Ми будемо працювати зі всіма", - розповіла вона.

На запитання, чи має намір Держтуризму налагоджувати співпрацю з Південною Америкою, Олеськів заявила, що якщо говорити про масового туриста з цих країн, то про це поки що рано говорити.

"Ми поки що з цим узагалі не працювали. Давайте ми поки що хоча б розберемося з трьома такими напрямками, які нам більш-менш зрозумілі - це Європа, Північна Америка і країни Арабської затоки", - додала вона.

Серед іншого на запитання, які країни матимуть табу від Держтуризму після завершення війни, Олеськів констатувала, що це буде Білорусь.

"Ще рік тому мені вірилось у те, що, можливо, білоруси захочуть змінити ситуацію всередині своєї країни, але за рік ми не побачили змін. Хоча я не полишаю віри в те, що Білорусь буде вільною. Зараз багато громадян цієї країни воюють на боці України, багато виїхали до Польщі. Вони розуміють, що без вільної України не буде вільної Білорусі. Будемо сподіватися, що після нашої перемоги буде зміна влади там, і тоді впевнена, що туризм із цією країною відновиться швидко", - підсумувала вона.