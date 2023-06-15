Європейський парламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Європейський парламент закликав союзників із НАТО запросити Україну до членства в альянсі, "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якомога швидше".

Відповідну резолюцію було проголосовано в четвер у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європарламенту, за - 425, проти – 38, 42 - утримались.

"(ЄП) Закликає союзників із НАТО виконати свої зобов'язання щодо членства України в НАТО й очікує, що майбутні зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для спрямування запрошення Україні вступити до НАТО, і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни та буде доопрацьовуватись у найкоротший термін", - ідеться в резолюції.

Крім того, ЄП закликав держави-члени ЄС, союзників із НАТО і партнерів-однодумців до тісної співпраці з Україною для розроблення "часових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані одразу після війни, допоки не буде досягнуто повного членства в НАТО". "(ЄП) наголошує на тому факті, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, сприятиме стабільності та зміцнить узи співпраці та спільні цінності між Україною і євроатлантичним співтовариством", - наголошується в документі.

У ЄП також переконані, що руйнування Каховської греблі є воєнним злочином. "Депутати Європарламенту у найрішучіший спосіб засуджують руйнування Росією Каховської греблі 6 червня, що є воєнним злочином і спричинило великі повені та екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні. Усіх винних у воєнних злочинах, включно з руйнуванням греблі, буде притягнуто до відповідальності згідно з міжнародним правом", - ідеться в резолюції.

ЄП знову висловив упевненість у необхідності всеосяжного пакета відновлення ЄС для України. "Парламент закликає до всеосяжного та адекватного пакета ЄС із відновлення України, який має бути зосереджений на негайній, середньостроковій та довгостроковій допомозі, реконструкції та відновленні країни. Вони з нетерпінням очікують запропонованого Європейською комісією перегляду поточної Багаторічної фінансової програми та пропонованого Фонду відновлення України, що охоплюватиме фінансування потреб України у відновленні найближчими роками", - йдеться в документі.

З огляду на це вони наголосили на важливості пов'язування відновлення України з її підготовкою до вступу в ЄС і поточними внутрішніми реформами, зазначаючи при цьому, що відновлення пошкодженої інфраструктури та промислових потужностей має відбуватися відповідно до принципу "краще, ніж було" та Європейського зеленого курсу.

ЄП також висловив сподівання, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року.