15 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 477 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 477 RUSSIAN AGRESSION

15 червня відзначають Всесвітній день вітру, Всесвітній день пожертвувань, в Україні та в світі – День захисту літніх людей.

В Азербайджані – День національного порятунку, у Вірменії – День прапора, в Іспанії – фестиваль електронної музики Sonar.

Православна церква вшановує пам’ять святого Никифора.

Всесвітній день вітру

Засновниками свята стали Європейська асоціація вітроенергетики та Всесвітня рада з енергії вітру. А його мета - привернення уваги громадськості до величезного потенціалу вітроенергетики.

На думку експертів, розвиток вітроенергетики допоможе розв'язати чималу низку проблем не лише енергетичного, а й економічного, а також екологічного характеру. Зокрема, активна робота в цьому напряму може призвести до скорочення величезних сум, які щорічно вкладаються в енергетику. У результаті, не так гостро стоятиме проблема обмеженості ресурсів викопного палива, світ зможе подолати кризу глобальної зміни клімату.

Всесвітній день поширення інформації про зловживання стосовно людей похилого віку

Генасамблея ООН у 2011 році своєю резолюцією 66/127 оголосила про заснування Всесвітнього дня про поширення інформації про зловживання щодо літніх людей. З цього часу 15 червня щорічно відзначається ця міжнародна дата, коли весь світ висловлює свою незгоду зі зловживаннями щодо представників старших поколінь.

За прогнозами ООН, у період 2019-2030 років кількість осіб віком 60 років і старше зросте на 38% - з 1 млрд до 1,4 млрд осіб - і перевищуватиме чисельність молоді в усьому світі. Глобальна чисельність людей віком 60 років і старше більш ніж подвоїться - з 900 мільйонів осіб у 2015 році приблизно до 2 мільярдів осіб у 2050 році. Причому це зростання буде найбільшим і найшвидшим у країнах, що розвиваються, тому зростає необхідність приділяти більше уваги конкретним проблемам, що стосуються людей похилого віку, зокрема у сфері прав людини.

Серед проблем, з якими стикаються люди похилого віку, погане поводження в домашньому середовищі з боку рідних і близьких, що стає причиною психологічних травм і страждань. Крім психологічного тиску, який можуть відчувати на собі люди похилого віку, до зловживань, проти яких виступили Генеральна Асамблея ООН і Всесвітня Організація Охорони Здоров'я, віднесли також фізичне насильство, сексуальний і фінансовий тиск, що виражаються в недоброзичливому й недбалому ставленні з боку персоналу медичних установ, органів соціального захисту.

До того ж під час пандемії COVID-19 літні люди опинилися в одній з основних груп ризику. Рівень смертності серед літніх людей через наслідки цієї хвороби загалом вищий, а для людей, старших за 80 років, він уп'ятеро перевищує середній світовий показник.

Заклик до всього світу згадати про людяність і терпимість і не дати людям, які ще нещодавно так потрібні були сім'ї, суспільству і державі, відчути себе покинутими, самотніми і нікому не потрібними людьми, - завдання, яке ставила перед собою ООН, засновуючи цей важливий Міжнародний день.

Ще цього дня:

1924 - Керівником ФБР призначено Едгара Гувера, який пробув на цій посаді наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році;

1940 - Червона армія окупувала Литву;

1999 - У Бельгії заборонено продаж "Кока-Коли" через підвищений рівень хімікатів у ній;

2007 - Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";

2014 - Уперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, довела свою ефективність уперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.

Церковне свято

Сьогодні день пам'яті святого Никифора. Жив він у Константинополі за часів правління імператора Лева Вірменина, коли язичники активно боролися з християнами. Позбавив правитель Никифора сану і всіх належних йому привілеїв і відправив його в заслання. У в'язниці святий провів 13 років і помер там у 828 році. Його мощі знайшли нетлінними за кілька років і передали Константинополю.

Іменини: Іван, Дмитро, Никифор, Костянтин, Олена, Уляна, Марія.