На наступній зустрічі "Рамштайн" обговорюватиметься створення коаліції "Небесний щит України"

На наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватимуть створення коаліції бойових літаків "Небесний щит України", написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі в четвер за підсумками зустрічей із лідерами європейських країн у Кишиневі.

"Коаліція винищувачів. Зустріч із лідерами європейських країн. Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків "Небесного щита України" на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав Зеленський.