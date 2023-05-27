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12:12 27.05.2023

Пятая петиция с призывом возобновить движение общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве набрала нужное количество голосов

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Пятая петиция с призывом возобновить движение общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве набрала нужное количество голосов

Пятая петиция на сайте Киевского городского совета с призывом возобновить движение наземного общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

Согласно платформе петиций на сайте Киевсовета, данная петиция была подана 28 марта и по состоянию на 27 мая набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

"Настало время, когда городским властям следует перестать лоббировать интересы маршрутчиков и возобновила нормальную работу коммунального наземного транспорта во время тревог. Киев должен отменит остановку коммунального транспорта во время тревог немедленно. Для горожан это очень болезненная тема, что подтверждается наличием нескольких других успешных петиций", - говорится в тексте петиции.

На сегодня в Киеве во время объявления воздушной тревоги муниципальный общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) делает остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения, высаживает пассажиров, и продолжает движение лишь после отмены тревоги. Также во время воздушных тревог поезд метро курсирует только между подземными станциями.

Петиция должна быть рассмотрена ответственными лицами в течение десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения и при возможности исполнена.

Как сообщалось, в марте три петиции на сайте Киевсовета с призывом отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве набрали необходимые для рассмотрения голоса. Еще одна петиция по данной теме набрала необходимые голоса в апреле. Позже власти Киеве отказали по всем четырем петициям.

 

Теги: #киев #петиции

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