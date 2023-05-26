У Києві відкрили 40 мініскульптуру проєкту "Шукай!"

Ювілейна 40 мініскульптура "Київська складанка" з'явилася в столиці України в рамках проєкту "Шукай!".

"Київська складанка" - це подарунок усім киянам. Тим, хто живе тут поколіннями, і тим, хто сюди переїхав. Тим, хто виїхав із Києва через війну і обов'язково повернеться. Тим, хто захищав Київ і продовжує його захищати", - розповіла засновниця проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

За ідеєю творців проєкту, мініскульптура символізує єдність Києва, а фрагменти "Київської складанки" формують кияни і ті, для кого українська столиця стала домівкою.

Створив "Київську складанку" скульптор Юрій Білявський. Меценатом мініскульптури є Інститут вертебрології і реабілітації.

"Ми долучаємося до проєкту "Шукай!" уже втретє. Разом із Юлією Бевзенко ми відкрили мініскульптурки "Серце Києва" та "Гелікоптер Сікорського". Наші клініки працюють у місті понад 20 років і за цей час стали частиною життя киян. "Київська складанка" - це присвята всім киянам, кожен з яких творець історії міста. Це символ єднання і підтримки один одного, особливо наразі - у найважчий період для нашої країни", - зазначила директорка Інституту вертебрології і реабілітації Тетяна Бабич.

Бронзова мініскульптура розміщена на фасаді будинку за адресою вул. Десятинна, 12.

Проєкт "Шукай!" започатковано у 2018 році. Він розповідає про історію Києва в бронзових мініскульптурах. Серед них - "Київська гривня", "Київська пальма", "Обличчя Києва", "Ланцюговий міст", "Київські шахи", "Привид Києва", "Паляниця".