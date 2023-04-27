Ізраїль продовжив перебування українських біженців до кінця липня та зняв певні обмеження щодо працевлаштування

Термін перебування громадян України на території Держави Ізраїль продовжено до 31 липня 2023 року, йдеться на сайті ізраїльського уряду.

«За результатами тривалого переговорного процесу Посольства України з ізраїльськими компетентними органами, МВС Ізраїлю прийнято рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально перебували в Ізраїлі станом на 24.02.2022, а також тих, хто в’їхав в країну пізніше, до 31.07.2023», - йдеться в повідомлені.

Таке рішення означає, що громадянам України не потрібно звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи.

Крім того, МВС Ізраїлю переглянуто попередньо встановлені обмеження щодо працевлаштування українців.

«Відтепер, громадяни України, з моменту в’їзду яких до Ізраїлю сплинуло 90 днів знову мають право на працевлаштування», - зазначається в повідомленні.