27 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 428 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 428 RUSSIAN AGRESSION

27 квітня відзначають Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття, Всесвітній день графічного дизайну, День азбуки Морзе, Міжнародний день "Дівчата в ІКТ", Всесвітній день тапіра і Всесвітній день нюху.

В Україні - День кадровика. У Нідерландах - День короля, у Словенії - День Опору окупації, у Фінляндії - Національний день ветеранів. У Німеччині починає роботу Лейпцизький книжковий ярмарок.

Цього дня, в 1908 році відкрилися IV літні Олімпійські ігри в Лондоні (Велика Британія) і фігурне катання вперше включили до їх програми. А ще сьогодні - День народження памперсів. У 1965 році в США було запатентовано підгузки "Памперс". У 1995 році засновано Державне казначейство (скарбниця) України.

Православна церква вшановує пам'ять Мартіна Сповідника.

День азбуки Морзе

27 квітня відзначається День азбуки Морзе. Цього дня 1791 року народився американський художник і винахідник Семюел Морзе. Саме він розробив 1838 року спосіб кодування букв алфавіту, цифр, розділових знаків та інших символів за допомогою довгих і коротких сигналів. Кодування інформації, яке використовується нині, має дещо змінений вигляд.

Міжнародний день "Дівчата в ІКТ"

Із 2011 року, щорічно кожного четвертого четверга квітня відзначається Міжнародний день "Дівчата в ІКТ".

Свято було ініційоване МСЕ - Міжнародним Союзом Електрозв'язку, що є спеціалізованою установою ООН у сфері інформаційних комунікаційних технологій.

Метою організаторів свята стало привернення уваги до проблем гендерної рівності в сфері ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології). Представники МСЕ звернули увагу на той факт, що дівчата і жінки, маючи певні психологічні гендерні особливості, здатні не меншою, ніж чоловіки, мірою домагатися успіхів у такій затребуваній у сучасному світі сфері, як інформаційно-комунікаційні технології, руйнуючи, таким чином, певні гендерні стереотипи.

День кадровика

Неофіційне свято. З 2007 р. фахівці з кадрів відзначають 27 квітня свято кадрового працівника. Саме цього дня в 1993 р. було затверджено основний документ, що засвідчує трудову діяльність громадянина країни - трудову книжку. Тому кадрові працівники країни вважають саме цю дату днем професійного свята.

А офіційний День кадрового працівника, затверджений Наказом Міноборони від 01.09.2008, відзначають в Україні в першу неділю жовтня.

Лейпцизький книжковий ярмарок

Лейпцизький книжковий ярмарок - другий за величиною книжковий ярмарок у світі після Франкфуртського. Він входить до складу знаменитого Лейпцизького ярмарку, причому останній нерідко ототожнюють саме з книжковим ярмарком.

Лейпцизький книжковий ярмарок вперше відкрився в 17 столітті, а до 18 століття місто перетворилося на центр букіністичної торгівлі Німеччини. Ярмарок щорічно проходить навесні в німецькому місті Лейпциг і триває 4 дні.

День народження памперсів

27 квітня 1965 року в США було запатентовано одноразові підгузки під торговою маркою "Памперс". Їхнім творцем став Віктор Міллз - американський хімік, провідний технолог компанії Procter&Gamble і за сумісництвом дідусь трьох маленьких онуків.

Історія створення памперсів почалася набагато раніше, коли Міллз був змушений доглядати за своїми онуками. Зіткнувшись із масою незручностей, пов'язаних зі зміною пелюшок, він додумався - прати не треба, а треба викидати. Він зрозумів, що має існувати одноразовий підгузок (з матеріалу, що добре вбирає рідину і не сковує рухів дитини), який можна поміняти швидко і без ускладнень, а потім просто викинути.

Ідея Міллза полягала у створенні складчастої прокладки з високою поглинаючою здатністю, а вже цю прокладку планувалося помістити в пластикові труси особливої форми. Перші моделі Міллз випробував на власних онуках.

Всесвітній день графічного дизайну

Графічним дизайном називають особливий вид художньої та проєктної діяльності, результатом якої є об'єднання в одне ціле ідеї, тексту та зображення, а метою - концентрація уваги цільової аудиторії.

Графічний дизайн оточує нас у повсякденному житті всюди - на білбордах, сайтах в інтернеті, вітринах, журналах, покажчиках у метро, навіть на упаковках продуктів.

27 квітня щорічно відзначають Всесвітній день графічного дизайну, який одночасно є професійним святом для людей однієї з найкреативніших професій і засобом для підвищення обізнаності суспільства щодо важливої ролі графічного дизайну в сучасному світі.

Ще цього дня:

1950 - Велика Британія визнає державу Ізраїль;

1956 - Відомий боксер Роккі Марчіано, чемпіон світу з надважкої вагової категорії, залишає професійний ринг;

1961 - Велика Британія визнає незалежність Сьєрра-Леоне;

1978 - В Афганістані відбувається військовий переворот - убито президента Дауда;

1981 - Компанія Xerox анонсувала вихід інформаційної системи "STAR 8010", першого масового комп'ютера з мишкою і графічним інтерфейсом;

1992 - Рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ;

2001 - Прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подає у відставку;

2005 - Перший політ здійснив авіалайнер "Airbus A380".

Церковний календар

Майбутній святий Мартін, якого вшановують у цей день, жив у Константинополі і носив титул папи Римського. Святителя намагалися вбити за наказом імператора, але людина, яка погодилася зробити це, несподівано осліпла, щойно наблизившись до Мартіна. У підсумку папу заслали в Херсонес Таврійський, де він і помер.

Іменини: Олександр, Антон, Валентин, Іван, Лазар, Мартин (Мартін), Фома.