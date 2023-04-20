SpaceX запустила на орбіту найбільшу у світі ракету

Надважка ракета Starship, створювана для місій на Місяць і Марс, у четвер стартувала в тестовий орбітальний політ, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас о 09:34 за часом Східного узбережжя США (о 16:34 за київським часом).

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 24 і носія Super Heavy. Її висота сягає 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Тестовий політ відбувається у непілотованому режимі.

У межах першого польоту ракета виконає один виток навколо Землі. Потім корабель Ship 24 здійснить кероване приводнення в Тихому океані, поблизу Гавайських островів.