Події

17:03 20.04.2023

SpaceX запустила на орбіту найбільшу у світі ракету

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Надважка ракета Starship, створювана для місій на Місяць і Марс, у четвер стартувала в тестовий орбітальний політ, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас о 09:34 за часом Східного узбережжя США (о 16:34 за київським часом).

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 24 і носія Super Heavy. Її висота сягає 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Тестовий політ відбувається у непілотованому режимі.

У межах першого польоту ракета виконає один виток навколо Землі. Потім корабель Ship 24 здійснить кероване приводнення в Тихому океані, поблизу Гавайських островів.

Теги: #starship

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