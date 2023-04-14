Одеські митники запобігли вивезенню з України старовинної скрипки, підписаної ім'ям Страдіварі

Одеські митники запобігли вивезенню з України старовинної скрипки, підписаної ім'ям відомого майстра Антоніо Страдіварі, але датованої роком після його смерті – 1 742.

"Старовинну скрипку геніального майстра намагався вивезти громадянин України, який через пункт пропуску "Орлівка" слідував до Болгарії на автомобілі. Незважаючи на наявність музичного інструменту з ознаками старовини, для проходження митного контролю він обрав "зелений коридор", - повідомила пресслужба Державної митної служби України в п'ятницю.

Як повідомляє пресслужба, відсутність у нього товарів і предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, чоловік підтвердив також під час усного опитування.

"На підставі оцінки та аналізу ризиків автомобіль було переведено до "червоного коридору". Підозри митників справдилися: у багажному відділенні, серед різноманітних пакунків та валіз, на самісінькому дні у картонній коробці було виявлено футляр зі скрипкою. На нижній деці музичного інструменту - напис ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENSIS FACIBAT ANNО 1742", - наведено подробиці затримання в повідомленні.

У футлярі були також смичок і набір струн. Жодних дозвільних документів на їх вивезення з України у громадянина не виявилося.

За протоколом про порушення митних правил, складеним одеськими митниками за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, музичний інструмент з ознаками старовини, смичок і набір струн вилучено.

Їх цінність та вартість визначить відповідна експертиза, а подальшу долю - суд.

Антоніо Страдіварі (1644-1737) - неперевершений майстер із виготовлення смичкових інструментів. Дотепер збереглося майже 650 інструментів роботи Страдіварі, серед них приблизно 450 скрипок.