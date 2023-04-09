9 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 410 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 410 RUSSIAN AGRESSION

9 квітня православний світ святкує Вхід Господній до Єрусалима (Вербну Неділю), у католиків і лютеран - Великдень.

У світі - Міжнародний день автономної сенсорної меридіональної реакції, День працівників клінінґової галузі.

У Фінляндії - День Мікаеля Агриколи (день фінської мови), у Тунісі - День пам'яті мучеників, у США - День Вінстона Черчилля, Національний день колишніх військовополонених, Філіппіни - День доблесті.

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Матрони Солунської та Івана Прозорливого.

У 1782 році в Парижі відкрився один із найбільших театрів Франції "Одеон", а в 1989 році Дуглас Енгельбарт отримав премію за винахід комп'ютерної миші.

Ще цього дня:

1930 - У Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефону. Зв'язок встановили між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T;

1940 - Німецькі війська вторглися в Данію і Норвегію;

1963 - Експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США;

1966 - Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття;

1989 - Радянські війська розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі, ці криваві події отримали назву "Трагедія 9 квітня";

1990 - У Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 - У Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич);

2003 - Європарламент схвалив вступ до Європейського союзу 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії;

2015 - В Україні ухвалено декомунізаційні закони.

Вербна Неділя

Християнське свято, що відзначається в неділю за тиждень до Великодня.

Урочистий вхід Ісуса в Єрусалим був вступом Його на шлях хресних страждань. Про цю подію розповідають у своїх Євангеліях усі чотири євангелісти - Марк, Матвій, Лука та Іван.

У євреїв був звичай: царі й переможці в'їжджали в Єрусалим на конях або віслюках, і народ урочистими вигуками, з пальмовими гілками в руках зустрічав їх. Виконуючи пророцтва Старого Заповіту, Христос саме таким урочистим чином в'їжджав до Єрусалима, але не як Цар земний або переможець у війні, а як Цар, Царство Якого не від світу цього, як Переможець гріха і смерті.

В Україні пальм немає, і першою розпускається верба. Тому з давніх часів стали використовувати її гілки, чому й свято отримало назву Вербна неділя. Але справжня його назва - Вхід Господній в Єрусалим або Квітконосна неділя.

За Вербною неділею починається Страсний тиждень, або Велика седмиця, останній тиждень Великого посту, що передує Великодню.

Великдень у західних християн

Для всього християнського світу найбільшим і найшанованішим святом богослужбового року є Великдень. Християнське свято на честь воскресіння Ісуса Христа, що відзначається католицькою церквою в першу неділю після повного місяця після весняного рівнодення.

Назва свята походить від єврейського Песах: єврейський Великдень, присвячений позбавленню Ізраїлю від єгипетського рабства.

Для вірян Великдень (Easter) - свято воскресіння Христа. Але коріння цього свята глибоке і пов'язане з дохристиянським культом богів рослинності, які помирають і воскресають, яких шанували ще на Стародавньому Сході. По суті, це стародавнє свято весняного пробудження природи, переосмислене через християнську легенду на європейському ґрунті.

День пам'яті Матрони Солунської

Матрона Солунська жила в Салоніках у 3-4 століттях і була рабинею іудейки Павтіли. Господиня примушувала її до відступництва від християнства, але Матрона не бажала відмовлятися від віри й потайки від господині ходила до церкви. Коли одного разу Павтила дізналася про це, вона наказала бити Матрону палицями, а після цього залишила вмирати в одній із комірчин у будинку.

Тіло святої мучениці за розпорядженням господині скинули з міського муру. Однак життя Павтили після цього було недовгим - на тому ж самому місці стіни вона сама оступилася, впала і розбилася.

Іменини: Іван, Олександр, Павло, Єфрем, Феодосій, Макар, Мануїл, Матрона.