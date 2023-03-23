23 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 393 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 393 RUSSIAN AGRESSION

23 березня відзначають Всесвітній метеорологічний день, День атеїста і День красивого погляду. У США - День цуценя.

Цього дня, у 1944 році, було засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР, а 1950-го - Всесвітню метеорологічну організацію.

У мусульман початок Рамадану.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Кодрата і з ним: Кипріяна, Дионісія, Анекта, Павла, Крискента, Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіона, Папія, Леоніда та мучениць Харієсси, Нунехії, Василіси, Ніки, Галі, Галини, Феодори і багатьох інших.

У 2020 році українська Вікіпедія досягла мільйона статей

Офіційна сторінка української Вікіпедії у фейсбуці повідомила про перетин позначки в 1 мільйон статей і український розділ є сімнадцятим найбільшим розділом на сайті з понад трьохсот.

Першу статтю в українській Вікіпедії було створено 30 січня 2004 року, що вважається днем народження україномовного розділу онлайн-енциклопедії.

Цього року, Україна станом на лютий за кількістю переглядів Вікіпедій усіма мовами на 15-му місці у світі.

У лютому 2023 року в українській Вікіпедії здійснено 102,9 млн переглядів сторінок. Це на 22 млн більше, ніж у лютому 2022 року (+27%).

Кількість унікальних пристроїв, з яких переглядали українську Вікіпедію, у лютому становила 16 264 480, це на 373 тис. більше (+2,3%), ніж у лютому 2022 року.

84 млн або 81% переглядів української Вікіпедії в лютому було здійснено з території України. Це +13 млн до лютого 2022 року.

Російська Вікіпедія в Україні втратила за рік 25 млн переглядів (було 121 млн, стало 96 млн), її частка впала на 10,1% до 45,7%.

Українська Вікіпедія в Україні за рік отримала 13 млн переглядів (було 71 млн, стало 84 млн), її частка зросла на 7,3% до 40,0%

Усі інші Вікіпедії в Україні отримали за рік 3 млн. переглядів (було 11 млн., стало 14 млн.), їхня частка зросла на 1,6% до 6,7%).

Ще цього дня:

1918 - Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства;

1919 - У Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії "Італійський союз боротьби" і прийняв титул дуче. Цей день вважають днем народження італійського фашизму;

1928 - Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником;

1933 - На засіданні Рейхстагу 441 голосом "за" проти 84 "проти" ухвалено закон "Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави". Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора;

1939 - Угорщина напала на Словаччину, що вплинуло на кордони сучасної України;

1965 - Зі стартової платформи LC19 на мисі Канаверал успішно стартувала ракета Титан із пілотованим космічним кораблем Джеміні-3 з двома астронавтами на борту. Астронавт Вірджіл Гріссом став першою людиною, яка побувала в космосі двічі;

1966 - у Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського та архиєпископа Кентерберійського

1983 - Президент США Рональд Рейган проголосив "Стратегічну оборонну ініціативу" в холодній війні з СРСР;

1988 - Верховна Рада СРСР відмовила Вірменії в передачі їй Нагірного Карабаху;

1990 - У відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки;

1994 - У Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною та Європейським Союзом;

1997 - У Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів - рекордну кількість для однієї операції;

1998 - Фільм "Титанік" отримав 11 "Оскарів";

2001 - Орбітальну станцію "Мир" затопили на "кладовищі космічних кораблів" у Тихому океані;

2005 - Російський десантний корабель "Николай Фильченков" перетнув державний кордон України в районі міста Феодосія і без дозволу Києва почав висадку на полігон біля гори Опук десанту морської піхоти Чорноморського флоту;

2011 - Обрано нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук;

2013 - Унаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. У місті оголосили надзвичайний стан.

Церковний календар

23 березня в церковному календарі - день пам'яті мучеників Кодрата Нікомідійського, Саторина, Руфіна та інших.

У III столітті, за часів гонінь на християн, у Коринф прибув воєначальник Ясон. Йому доповіли, що поблизу в пустелі живе відлюдник Кодрат, до якого приходить безліч людей, щоб послухати проповіді. Серед них була і дев'ятирічна Василина.

Ясон наказав усіх заарештувати і піддати тортурам, а потім кинути на поталу диким звірам. Але тварини до нещасних навіть не наблизилися. Тоді християн обезголовили.

Рамадан

Рамадан або Рамазан - дев'ятий місяць мусульманського календаря. Він є найважливішим і найпочеснішим для мусульман. Протягом усього місяця дотримуються суворого посту (ураза), який має на увазі відмову від води, їжі та інтимних стосунків у світлий час доби.

Завершується Рамадан і піст другим за значенням мусульманським святом Ід аль-фітр (Рамадан байрам), що розпочинається із заходом сонця в останній день Рамадану (20 квітня) і триває 1-го і 2-го числа наступного місяця Шаввалю. Після завершення колективної молитви в мечеті в 1-й день місяця Шавваль мусульмани вирушають на святкову трапезу, під час якої заведено пригощати не лише рідних і близьких, а й сусідів, знайомих (незалежно від їхнього віросповідання). Роздача милостині (садака) є обов'язковою умовою святкування. Також у святкові дні заведено відвідувати могили родичів.

Іменини: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян, Анастасія, Василина, Галина, Василина, Ніка.