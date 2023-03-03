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17:03 03.03.2023

СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам, які охороняли секретні в'язниці РФ і штурмували українські міста в Донецькій області

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СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам, які охороняли секретні в'язниці РФ і штурмували українські міста в Донецькій області

Служба безпеки України зібрала неспростовні докази провини ще п'ятьох учасників окупаційних угруповань РФ, які воювали проти України, повідомляє пресслужба СБУ.

"Ними є бойовики терористичної організацій "ДНР", яких на початку повномасштабного вторгнення "перевели" до складу штурмових підрозділів 1 та 2 армійських корпусів південного військового округу ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових зіткнень на східному фронті.

Одним із фігурантів виявився бойовик, який з 2014 року перебував у складі "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". У лавах терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору. А після 24 лютого він брав безпосередню участь у штурмі українських міст на Донеччині.

"Ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої народної міліції "ДНР", де їх призначили на посади стрільців. Разом з іншими окупантами вони обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій", - наголошують у спецслужбі.

У СБУ уточнюють, що також серед підозрюваних - бойовик, який у 2019 році добровільно ввійшов до складу т. зв. 2 батальйону "ДНР". На посаді стрільця протитанкового артилерійського взводу окупантів брав участь у боях проти українських захисників у районі Василівки та Кам'янки Донецької області.

Ще один фігурант - житель Горлівки, який 2020 року приєднався до незаконного збройного формування "ДНР". Його направили служити в танковий батальйон на посаду навідника. У лютому цього року його перекинули на Новобахмутівку, де він разом з іншими бойовиками обстрілював житлові квартали, цивільні й енергетичні об'єкти критичної інфраструктури.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань)", - повідомляють у спецслужбі.

Там додають, що наразі зловмисники перебувають під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Полтавської, Донецької та Луганської областей під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

Теги: #бойовики

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