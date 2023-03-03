Події

16:36 03.03.2023

Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав у плані військового потенціалу, це стримуватиме Росію - Левітс

2 хв читати
Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав у плані військового потенціалу, це стримуватиме Росію - Левітс

Після завершення війни Україна буде однією з найпотужніших держав світу за військовим потенціалом, що стане стримувальним фактором проти російської агресії, заявив президент Латвії Егілс Левітс.

"Україна, безумовно, переможе в цій війні. Весь вільний світ повинен підтримувати Україну військовим шляхом. Зараз ми робимо все можливе, щоб забезпечити її обіцяною зброєю в прискореному режимі. Щоб ми могли отримати нову архітектуру безпеки. Не таку, якою вона була раніше з Росією, але проти Росії, якщо вона не змінить своєї агресивної політики", - сказав він.

"А після війни до держав - членів НАТО приєднається й Україна, тому що вона буде однією з найпотужніших країн у плані військового потенціалу. По суті, сьогодні в Україні єдині збройні сили, які мають потужний військовий досвід. І це буде дуже важливим надбанням для НАТО і надбанням, яке слугуватиме стримувальним фактором для Росії", - додав латвійський лідер.

Водночас, за словами Левітса, перемога України у війні стане тільки короткостроковим етапом у глобальному питанні стримування і мінімізації російської агресії.

"Але якщо говорити про тривалу перспективу, то стримування Росії може здійснюватися за рахунок реальних військових спроможностей країн НАТО. Це означає, що НАТО повинне мати достатні військові спроможності і на східному фланзі. Приєднання Фінляндії означатиме, що кордони та їхня довжина збільшаться. У підсумку потужний потенціал НАТО може стримувати РФ. Адже вона знатиме, що будь-які напади не матимуть сенсу, тому що Росія зазнає поразки", - упевнений Левітс.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Артилерія і снаряди у великій кількості - це №1 із того, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію

Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир - президент Латвії

У питанні запровадження санкцій проти Росії не може бути компромісів - Зеленський

Шмигаль: Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді

Кабмін схвалив проєкт угоди про створення Офісу МКС в Україні

ОСТАННЄ

До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 322 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

На Херсонщині розмінували 3 тис. га з близько 700 тис. га забруднених мінами та снарядами територій - ОВА

СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам, які охороняли секретні в'язниці РФ і штурмували українські міста в Донецькій області

Кабмін схвалив Стратегію розвитку читання на період до 2032 року

Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

Кабмін передав ФДМ конфісковане майно Януковича

В уряді триває дискусія щодо необхідності запровадження історії України як обов'язкового предмета під час складання НМТ

Сирський у Бахмуті ознайомився з проблемами підвищення обороноздатності підрозділів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА