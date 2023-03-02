СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС, що розроблялася в Харкові

СБУ не дозволила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що розроблялася в Харкові й має стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляє УСБУ в Харківській області, оперативники спецслужби отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур установити контроль над інститутом "Енергопроект" (контрольний пакет акцій перебуває у власності держави), де ще за радянських часів розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а за років незалежності України проєктувалися їх модернізація та технічне переоснащення.

"Встановлено, що метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до початку російської агресії 2014 року майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, пов'язаної зі спецслужбами РФ. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

У результаті слідчих дій Служба безпеки блокувала протиправні спроби спецслужб РФ отримати проєктну документацію українських АЕС.

Архівну документацію вилучено, на неї суд наклав арешт.

Наразі СБУ встановила виконавців і замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ознаками ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, перевіряється можлива причетність українських громадян до співпраці зі спецслужбами РФ. Слідчо-оперативні дії тривають.