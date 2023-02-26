Події

15:35 26.02.2023

Говард Баффетт надав $16,3 млн проєкту Superhumans

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Американський громадський діяч і бізнесмен Говард Грехем Баффетт (Howard Graham Buffett) надав $16,3 млн фінансування проєкту Superhumans із запуску у Львові реабілітаційного медичного центру, повідомив його ініціатор український бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Таким чином, сьогодні Говард - найбільший донор нашого проєкту. $15,3 млн ми витратимо на ремонтні роботи та закупівлю обладнання для першого корпусу клініки. Ще 1 мільйон - на протези для наших перших пацієнтів", - написав Ставніцер у Facebook.

Він нагадав, що загалом для повноцінного старту і перших трьох років роботи Superhumans необхідно $54 млн.

Ставніцер наголосив, що Баффетт поділяє впевненість, що нові якісні медичні сервіси для постраждалих від війни мають стати доступними в Україні якомога раніше, особисто дуже уважно вникає в процеси.

"Сам він був в Україні 6 разів від початку війни, і, сподіваюся, ще багато разів приїде. Постійно взаємодіє з нами і Говардом Олена Зеленська та її команда. І разом ми щодня трохи обганяємо самі себе, щоб відкрити лабораторію протезування та реабілітацію вже за місяць", - додав український бізнесмен.

Як повідомлялося, кошти для фінансування проєкту Superhumans у Львові оцінюються в $54 млн і залучаються в Україні та за кордоном методом фандрейзингу. Підтримку проєкту вже надали Фонд Річарда Бренсона Virgin Unite, компанії Cargill, Payoneer, Freedom Finance, Loro Piano, Mastercard, SD Capital та інші.

Перший корпус Центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans відкриється у Львові навесні на базі однієї з місцевих лікарень. Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

У клініці буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів і фізіотерапевтичне відділення.

Між Superhumans і Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета - надати українцям, які отримали травми війни, найкращу світову експертизу.

Проєкт створюється з ініціативи українського бізнесмена Ставніцера, ще один його засновник - Філіп Грушко.

Теги: #superhumans

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