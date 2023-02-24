Виконання української Формули миру дасть змогу перейти до дипломатичної фіксації завершення війни - Зеленський

Виконання всіх пунктів української Формули миру дасть змогу відновити міжнародне право та перейти до дипломатичної фіксації завершення війни в Україні, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Якщо це буде виконуватися, усе одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до того моменту треба виконати всі пункти", - сказав глава держави під час пресконференції для українських та іноземних ЗМІ "Лютий. Рік незламності".

Президент зазначив, що одним із завдань української Формули миру є гарантія безпеки усієї Європи. "Коли є виконання, значить, і повага до міжнародного права, просто до людей України", - сказав він.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський повідомив, що Україна планує провести установчий саміт щодо реалізації Формули миру й нині триває робота над залученням до участі в ньому якомога більшої кількості країн світу. За словами Зеленського, йдеться не лише про стратегічних партнерів України, а й про держави Латинської Америки, Африки, а також про Китай та Індію.

"Наше завдання - залучити абсолютно всіх і показати світові: ось вона, повага до територіальної цілісності, до Статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю: що більше країн ми залучимо з усіх континентів світу, то більшою буде наша потужна підтримка", - наводить пресслужба слова президента України.

На думку Зеленського, країни світу можуть підтримати окремі пункти Формули миру, зокрема щодо ядерної безпеки та проблем довкілля.

"Ми це запропонували, там є фіксація миру або кінця війни. Там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І це потрібний пакет безпеки для України, українців", - сказав глава Української держави.

Президент зазначив, що одним із завдань української Формули миру є гарантія безпеки усієї Європи. "Коли є виконання, значить, і повага до міжнародного права, просто до людей України. І якщо це буде виконуватися, усе одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до того моменту треба виконати всі пункти", - сказав глава держави.