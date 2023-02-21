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15:11 21.02.2023

Усі винні у агресії проти України повинні понести покарання - депутати Кнесету

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Усі причетні до російської військової агресії проти України, бомбардуваннях та атаках українських міст та загибелі як військових, так і цивільних українців, мають понести невідворотну відповідальність. Про це йдеться в заяві депутатів Кнесету Юлія Едельнштейна і Зеєва Елькіна, співголів парламентського товариства дружби Ізраїль – Україна за результатами відвідин Києва 20 лютого, повідомляється на сторінці Посольства України у Facebook.

«Вже рік, як український народ героїчно захищає свою землю від російського вторгнення. У цій страшній війні можливість якої неможливо було уявити в минулому, гинуть не тільки військові, а й мирні жителі, люди похилого віку, жінки, діти. Росія продовжує обстрілювати українські міста, серед яких і м. Харків, у якому один із нас народився та виріс. Завдаються ракетні удари та удари іранськими дронами по цивільній інфраструктурі. Усі винні у воєнних, злочинах проти людяності та злочинній агресії мають понести невідворотну відповідальність», - йдеться в заяві.

У документі також наголошується, що з першого дня війни Ізраїль засудив російську агресію в Україні та послідовно голосує на підтримку України в ООН і не визнає російської анексії українських територій.

«Ізраїль надавав і продовжуватиме надавати широку гуманітарну допомогу Україні, але на наш погляд, цього недостатньо. Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні і може й має робити набагато більше, ніж робив досі. Ми повинні припинити обережність і зайняти однозначну активну позицію відповідно до базових моральних цінностей, як і очікується від країни, що стосується вільного західного світу», - зазначили члени делегації.

Парламентарі також нагадали про співучасть Ірану у російській агресії проти України.

«Немає сумніву, що спільним викликом у сфері безпеки Держави Ізраїль та України є російсько-іранське військово-політичне зближення. Іран щодня отримує новий бойовий досвід, випробовуючи свою зброю в Україні. Зміцнення цього альянсу загрожує безпеці не лише України, а й Ізраїлю. Державі Ізраїль і Україні необхідно спільно вживати негайних заходів, аби стримати цю вісь зла», - зазначили вони.

Разом з тим, депутати висловили переконання, що народ України вистоїть у цій війні та захистить свої свободу та незалежність. 

«Ми знаємо, яку важку ціну доводиться платити у цій війні. Але наш ізраїльський досвід показує, що народ, який знає за що він бореться, завжди перемагає і перетворює повоєнні труднощі на початок нового етапу своєї історії та стрибка вперед. Ми віримо, що захистивши свою незалежність Україна не тільки зможе відновити, все, що було зруйновано, а й як свого часу Ізраїль зробити величезний ривок у майбутнє. Ізраїль зробить все, щоб допомогти Україні в цьому процесі повоєнного відновлення», - йдеться в заяві.

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